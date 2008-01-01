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Новости погоды
Запоздавшие Крещенские морозы на юге Западной Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:34 Пятница, 22 января
Когда в Европейской части России, а также в Восточной Сибири стояли трескучие морозы, юг Западной Сибири находился под влиянием циклона, подпитываясь теплом с Казахских степей.
Но с 23 января природные качели повернутся в сторону холода. И на смену комфортной температуре -2..-7, которая отмечалась в пятницу 22 января, придет существенное похолодание.
Ночью по региону -18..-23 градуса, по северу до -30, в предгорьях -8..-13.. Днем -14..-19, по югу -7..-12 градусов. Небольшие осадки будут наблюдаться практически на всей территории юга Сибири.
24 января, воздушные массы резко изменят свое направление с юго-западного на ультраполярное. Над всей территорией Сибири будет властвовать антициклон, осадки прекратятся, морозные туманы ухудшат видимость на дорогах. Температура резко понизится до -25..-30 градусов, по северу региона до -40. И днем морозная погода , -24..-29 градусов.
На 25, 26 января придется пик холодов: ночью -33..-38, местами -46, днем -30.. -35, по югу -25 градусов.
27 января антициклон покинет Западную Сибирь, воздушные потоки на высоте сменят сове направление на широтное, и существенно потеплеет. / meteonovosti.ru /
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