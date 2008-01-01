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В Крыму резко потеплело

ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 22 января



зимой в Крыму закончилось еще в четверг: 21 января средняя за сутки температура воздуха приблизилась к климатической норме. А в полдень 22 января в Крыму температура достигла +7..+10 градусов.



Пик похолодания в Крыму пришелся на Крещение, в эти сутки в столице Крыма среднесуточная температура оказалась ниже характерной на 10 градусов, под утро 19 января температура понизилась до -15, 2 градусов. На Южном берегу Крыма температура в ночные часы достигала -3..-5 градусов. Днем она держалась на отрицательном фоне с 18 по 20 января. Но нужно отметить, что в Крыму в январе случались холода и суровее. Абсолютный минимум января в Симферополе зафиксирован 12 января 1950 года, тогда температура упала до -26 градусов.



Еще за два дня до Крещенья Крым завалило снегом. Так в Симферополь фронты южного циклона забросили 17 января около 6 мм осадков в виде снега. На Южном берегу Крыма снегопады продолжались 17 и 18 января, местами образовались сугробы высотой до 5-8 см, снег лег повсеместно. Такие обильные снегопады прошли при встрече арктического холода с севера и выносе тепла и влаги со Средиземноморья в системе южного циклона.



Однако в середине недели произошла кардинальная перестройка атмосферных процессов: погодой стал все увереннее управлять обширный атлантический циклон. Он поменял направление воздушных течений над Крымом, 21 января перестроив их на западные румбы. В ближайшие дни в Крыму подуют уже юго-западные и южные ветры, и температура станет расти еще заметнее. Вынос воздуха будет осуществляться с восточной акватории Средиземного моря и из Малой Азии. Средняя за сутки температура ожидается в предстоящие выходные дни на 7-9 градусов выше нормы.



Снег останется лишь в Крымских горах. Но и там он под угрозой исчезновения из-за адвекции очень теплого воздуха и дождей, которые ожидаются уже под вечер воскресенья и усилятся в понедельник, 25 января. / meteonovosti.ru /



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