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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Суббота, 23 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут слабые осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и Подмосковье - резкие, необычные перепады метеорологических параметров: после сильных морозов температура в столичном регионе повысится до +1+2 градусов, атмосферное давление неустойчивое и ниже климатической нормы, высокая влажность и пониженное содержание кислорода в воздухе формируют крайне биотропный характер погоды, что может негативно сказываться на состоянии метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, нервными расстройствами. Стоит отметить, что недомогания, связанные с такими довольно аномальными изменениями погодных условий могут отмечать не только люди с повышенной метезависимостью и имеющие целый ряд хронических недугов, но и лиц, не связывающие свое самочувствие с погодой и практически здоровые. Это связано, прежде всего, с не характерными для зимнего месяца резкими изменениями погоды, а также с проявлениями хронической усталости, психологическими и вегетативными расстройствами. Что делать и как снизить негативное влияние внешних условий? Врачи и ученые, изучающие связь заболеваний, самочувствия с погодой не устают повторять: погода не причина болезни! Сама по себе погода еще никого не сделала больным. Наши медико-метеорологические прогнозы погоды помогут достойно встречать ее капризы. Надо помнить о мерах профилактики: выполнять назначение врача, выбрать благоприятное время для прогулки и отдыха на свежем воздухе или заняться посильными видами спорта.



Геомагнитный фон 23 января ожидается спокойный / meteonovosti.ru /



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