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В Италии в выходные дни сильные дожди, грозы и осадки

ИА "Метеоновости" / 09:17 Суббота, 23 января



В Европе засилье циклонов и они очень активны. Одновременно на синоптической карте Зарубежной Европы существует 5 и более циклонических вихрей. Между Британией и Скандинавией располагается главный циклон, на его атмосферных фронтах, которые протянулись далеко на запад и юг, вплоть до северного побережья Африки, закручиваются новые волновые циклоны. Эти молодые вихри втягиваются в орбиту главного циклона и не дают ему заполниться, а вслед за ними возникают новые.



На юге Западной Европы за выходные побывает сразу несколько чрезвычайно активных средиземноморских циклона. Италию с пятницы до воскресенья зальет дважды. На север Италии с Лазурного берега чрезвычайно активный циклон вышел еще в пятницу. В Ломбардии, Лигурии и Пьемонте за 22 января и за ночь субботы местами выпало до 30-40 мм осадков. В Итальянских Альпах мела метель и валил сильный снег.



Циклон медленно смещается на северо-восток, продолжая поливать северные области Италии, а холодный фронт уходит все дальше на юг итальянского сапога с громами, сильным ветром и ливнями.



Утром в воскресенье на Италию уже чуть южнее выйдет следующий не менее активный циклон, 24 января самые сильные дожди ожидаются в центральных и южных областях Италии. Они будут сопровождаться усилением ветра, местами грозовой деятельностью.



Дожди и осадки будут отмечаться местами в Италии еще и в понедельник. / meteonovosti.ru /



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