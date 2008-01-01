Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
23 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Италии в выходные дни сильные дожди, грозы и осадки


ИА "Метеоновости" / 09:17 Суббота, 23 января

  В Европе засилье циклонов и они очень активны. Одновременно на синоптической карте Зарубежной Европы существует 5 и более циклонических вихрей. Между Британией и Скандинавией располагается главный циклон, на его атмосферных фронтах, которые протянулись далеко на запад и юг, вплоть до северного побережья Африки, закручиваются новые волновые циклоны. Эти молодые вихри втягиваются в орбиту главного циклона и не дают ему заполниться, а вслед за ними возникают новые.

На юге Западной Европы за выходные побывает сразу несколько чрезвычайно активных средиземноморских циклона. Италию с пятницы до воскресенья зальет дважды. На север Италии с Лазурного берега чрезвычайно активный циклон вышел еще в пятницу. В Ломбардии, Лигурии и Пьемонте за 22 января и за ночь субботы местами выпало до 30-40 мм осадков. В Итальянских Альпах мела метель и валил сильный снег.

Циклон медленно смещается на северо-восток, продолжая поливать северные области Италии, а холодный фронт уходит все дальше на юг итальянского сапога с громами, сильным ветром и ливнями.

Утром в воскресенье на Италию уже чуть южнее выйдет следующий не менее активный циклон, 24 января самые сильные дожди ожидаются в центральных и южных областях Италии. Они будут сопровождаться усилением ветра, местами грозовой деятельностью.

Дожди и осадки будут отмечаться местами в Италии еще и в понедельник. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
0
Сб.
23 янв.
+1
Вс.
24 янв.
+2
Пн.
25 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Однадатта		 -53
Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гвадалахара

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100