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Непогода покидает Пиренеи

ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 23 января



С начала недели Пиренейский полуостров осаждали мощные циклоны. 20 января один из таких вихрей принес на северо-запад Испании порывы ветра, которые превышали 30м/с, а на юг страны обрушился сильный дождь.



22 января Пиренеи оказались во власти нового циклона. Вновь усилился ветер, порывы достигали 27м/с, прошли дожди. В Мадриде выпало 5 мм осадков, в Валенсии 6 мм. В результате активной циклонической деятельности норма по осадкам на 23 января в Мадриде перевыполнена в 2 раза, в Валенсии достигла нормы.



В выходные дни циклон вольется в систему североатлантического вихря с центром над югом Скандинавии, ветер станет стихать, небольшие дожди сохранятся, температура воздуха днем в столице около 10 градусов, что близко к норме. / meteonovosti.ru /



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