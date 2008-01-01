Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
23 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода покидает Пиренеи


ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 23 января

  С начала недели Пиренейский полуостров осаждали мощные циклоны. 20 января один из таких вихрей принес на северо-запад Испании порывы ветра, которые превышали 30м/с, а на юг страны обрушился сильный дождь.

22 января Пиренеи оказались во власти нового циклона. Вновь усилился ветер, порывы достигали 27м/с, прошли дожди. В Мадриде выпало 5 мм осадков, в Валенсии 6 мм. В результате активной циклонической деятельности норма по осадкам на 23 января в Мадриде перевыполнена в 2 раза, в Валенсии достигла нормы.

В выходные дни циклон вольется в систему североатлантического вихря с центром над югом Скандинавии, ветер станет стихать, небольшие дожди сохранятся, температура воздуха днем в столице около 10 градусов, что близко к норме. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Вс.
24 янв.
+2
Пн.
25 янв.
+2
Вт.
26 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Ричардс-Бей		 -54
Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барасат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100