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Сильные осадки на Европейском северо-западе

ИА "Метеоновости" / 10:21 Суббота, 23 января



Атлантический циклон не спешит перебраться на территорию России. Его центр по-прежнему кружит вблизи Скандинавского полуострова, но на российскую погоду он уже начал оказывать влияние. В большей степени циклон проявил себя в северо-западных областях, оказавшихся ближе всех к его центру, а потому и погода здесь далеко не спокойная. Атмосферные фронты один за другим пересекают западные районы Северо-Западного округа. В Мурманской области всю пятницу и в ночь на субботу шел снег, при усилении ветра до 20 м/с разыгралась метель. Сильным снегом накрыло и Карелию. Южнее, в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, при температурах близких к нулю, осадки шли в смешанной фазе: в виде снега, мокрого снега и дождя, местами они были сильными, до 9 мм. До центральных областей зона осадков не дотянулась и в пятницу на всей территории округа отмечалась погода без существенных осадков.



Сегодня циклон почти не изменит своего местоположения, оставаясь глубоким барическим образованием, давление в центре вихря 975 мб, что сохранит неблагоприятную погоду в близлежащих к нему районах. Сильные осадки сохранятся в Карелии, на севере будет сыпать снег, на юге вперемежку с мокрым снегом, усилится ветер, поднимется метель. В других северо-западных областях интенсивность осадков будет слабее.



В воскресенье циклон переберется на север Балтийского моря и начнет заполняться. / meteonovosti.ru /



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