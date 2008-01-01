Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
23 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки на Европейском северо-западе


ИА "Метеоновости" / 10:21 Суббота, 23 января

  Атлантический циклон не спешит перебраться на территорию России. Его центр по-прежнему кружит вблизи Скандинавского полуострова, но на российскую погоду он уже начал оказывать влияние. В большей степени циклон проявил себя в северо-западных областях, оказавшихся ближе всех к его центру, а потому и погода здесь далеко не спокойная. Атмосферные фронты один за другим пересекают западные районы Северо-Западного округа. В Мурманской области всю пятницу и в ночь на субботу шел снег, при усилении ветра до 20 м/с разыгралась метель. Сильным снегом накрыло и Карелию. Южнее, в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, при температурах близких к нулю, осадки шли в смешанной фазе: в виде снега, мокрого снега и дождя, местами они были сильными, до 9 мм. До центральных областей зона осадков не дотянулась и в пятницу на всей территории округа отмечалась погода без существенных осадков.

Сегодня циклон почти не изменит своего местоположения, оставаясь глубоким барическим образованием, давление в центре вихря 975 мб, что сохранит неблагоприятную погоду в близлежащих к нему районах. Сильные осадки сохранятся в Карелии, на севере будет сыпать снег, на юге вперемежку с мокрым снегом, усилится ветер, поднимется метель. В других северо-западных областях интенсивность осадков будет слабее.

В воскресенье циклон переберется на север Балтийского моря и начнет заполняться. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Вс.
24 янв.
+2
Пн.
25 янв.
+2
Вт.
26 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Ричардс-Бей		 -54
Екючю

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Барасат

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100