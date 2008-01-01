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Утро туманное, утро седое...

ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 23 января



Известный романс на слова И. Тургенева очень кстати подходит к московской погоде в субботнее утро. Уже во второй половине ночи в Москве и области начал сгущаться туман. По способу образования - это адвекционный туман. Такого вида туманы образуются вследствие охлаждения тёплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью в данном случае суши. Именно такая ситуация и сложилась минувшей ночью. Очень теплый с большим влагосодержанием воздух с самого Средиземноморья, поступающий с южными ветрами в системе атлантического циклона, попав на заснеженную подстилающую поверхность, начал охлаждаться. Адвективные туманы часто наблюдаются при пасмурной погоде и чаще всего в тёплых секторах циклонов. Адвективные туманы более устойчивы, могут не рассеиваться и днём, о чем и предупредили московские синоптики жителей столичного региона. Уведомление о риске в погоде в связи с туманом, видимость при котором может ухудшаться до 300-500 метров продлена до 12 часов. / meteonovosti.ru /



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