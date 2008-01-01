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На Украине морозы сменились рекордным теплом

ИА "Метеоновости" / 12:01 Суббота, 23 января



В областях Украины январская погода развивалась по сценарию похожему на московский: первая декада месяца была не по сезону теплой, во второй декаде грянули морозы, хотя они были и не такими суровыми, как в центральных областях России, а в третьей декаде установилось аномальное тепло. В завершении рабочей недели среднесуточная температура превысила многолетние значения более, чем на 10 градусов. В ряде областей температура обновила суточные рекорды.



22 января заветную планку температура преодолела на юго-западе Республики. В Ивано-Франковске она повысилась до +12.6, что на 1.4 градуса выше рекорда, удерживающегося с 2008 года.



В Черновцах подобного тепла не наблюдалось с 1993 года, когда температура повышалась до +12.4. Но против вчерашней температуры +13.1, этот рекорд не устоял.



Аномально теплая погода продержится на Украине и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /



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