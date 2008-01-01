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Новости погоды


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В Якутии - морозный туман


ИА "Метеоновости" / 12:44 Суббота, 23 января

  Ежегодно в зимний период в континентальных районах Дальнего Востока наблюдается ледяной туман, или, как его называют по-другому, морозный туман. Обычно он возникает в условиях безветрия при сильных морозах, особенно, когда температура понижается ниже -30 градусов, при наличии в воздухе большого количества ледяных игл, мельчайших ледяных кристаллов, а также переохлажденных капель воды. Видимость в тумане не превышает 1000 метров. Наиболее часто туман в январе образуется в самой холодной Республике России - Якутии. Здесь число дней с морозным туманом достигает 24, а в Якутске -27. Не стали исключением и текущие январские дни.

В пятницу температура в континентальной части Якутии днем была ниже -40, а в ночь на субботу ниже -50 градусов. В большинстве населенных пунктов видимость ухудшилась до 500 метров, а в Якутске и селе Намцы, расположенном чуть севернее столицы, видимость не превысила 50 метров. / meteonovosti.ru /
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