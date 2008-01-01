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Новости погоды


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Долгожданное тепло идет на Урал


ИА "Метеоновости" / 13:09 Суббота, 23 января

  Текущий январь стал настоящим испытанием морозами для жителей Среднего Урала. В Свердловской области на юге среднесуточная температура в большинстве дней января была значительно ниже нормы, а самые суровые морозы, когда под утро температура понижалась до -30 градусов отмечались в середине месяца. На севере области и вовсе ни одного дня не было положительной аномалии. Очень суровой оказалась и минувшая ночь. На юге Свердловской области температура понизилась до -25..-30 градусов, а на севере перешагнула сорокаградусную отметку, в поселке Атымья морозы усилились до -42.2 градусов. Сильный мороз сохранится в Свердловской области и в ночь на воскресенье, температура понизится до -40..-43 градусов. Но это будут последние январские морозы.

Очаг аномального тепла, установившийся на европейской территории, начнет смещаться на восток и уже в первой половине грядущей недели температура повысится до оттепелей. / meteonovosti.ru /
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