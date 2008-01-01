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Новости погоды


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Погода в Москв сегодня


ИА "Метеоновости" / 09:11 Воскресенье, 24 января

  Воскресным днем погоду в столичном регионе будет определять теплы сектор циклона с центром над югом Скандинавии. При облачной погоде местами станут приниматься слабые осадки, сохранится туман. . Максимальная температура воздуха в Москве +1..+3 градуса, по -2..+3. Ветер южный, 3-8 м/с, Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха 90-100%.

На смену морозам в столицу пришло аномальное для января тепло, (емпература на 8-10 градусов выше нормы. Высокая влажность и резкое снижение содержания кислорода в воздухе - все это может сказываться на самочувствии не только людей пожилого возраста с повышенной метеочувствительностью, но и практически здоровых людей, не связывающих свое состояние с влиянием погодных условий.

Организм уже заранее, накануне перестройки в природе может реагировать на такие погодные "качели" - боли и скованность в суставах, головные боли и учащение приступов мигрени, психологический дискомфорт, быстрая утомляемость, раздражительность, нарушение сна. / meteonovosti.ru /
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