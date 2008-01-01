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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 24 января

  Капризы январской погоды в Москве налицо. Не успели москвичи привыкнуть к морозам, как в город вернулась оттепель. В воскресный день погода повторит субботу. Под утро город окутал туман с ухудшением видимости до 300-500 метров, а дневная температура мало изменится по сравнению с ночными показателями, и будет в пределах от 0 до +2 градусов. Ее среднесуточное значение вновь превысит норму на 10 градусов.

До рекорда тепла температуре не дотянуть, он останется в 2002 году, когда максимальная температура составила +4.1 градуса. Самые суровые морозы в это время отмечались в 1892 году, 24 января они усилились до -32.8, что стало суточным рекордом минимальной температуры.

Сильными осадками отметился этот день в 2015 году, на Московскую землю выпало 13 мм осадков.

В прошлом году в это время под утро подморозило до -6.8, а днем температура опять повысилась до +1 градуса. Шли осадки преимущественно в виде мокрого снега, а высота сугробов была всего 5 см. / meteonovosti.ru /
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