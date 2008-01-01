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Туманы и оттепели - прямая угроза снежному покрову Москвы

ИА "Метеоновости" / 11:54 Воскресенье, 24 января



Туманны и оттепели ставят под угрозу снежный покров москвы



Погода московского региона по-прежнему находится под натиском адвекции теплого воздуха южных широт. В течение прошедшей ночи температура воздуха продержалась на положительных значениях около нуля градусов, опередив климатическую норму на 7-9 единиц. Скорость ветра при этом не превышала 2-5 м/с. При наличии снежного покрова и высокой влажности воздуха - это стопроцентные условия для образования адвективного тумана.



Начиная с девяти вечера по московскому времени 23 января, туманы продолжают портить погоду и осложнять условия передвижения на автомобильных дорогах и выполнения полетов в московских аэропортах.



24 января к 11-00 часам по московскому времени в аэропорту Внуково и Домодедово туман прекратился и видимость составляет 1-2 км, но нижний край слоистой облачности по-прежнему не выше 30-50 м. В Шереметьево на данный момент по-прежнему сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, туман держится здесь уже 17 часов. Отметим, что за прошедшую ночь, именно в северных районах Москвы отмечался наиболее густой туман, с видимостью 250 м и менее.



В условиях интенсивного наступления оттепели, явная угроза, буквально, нависла над снежным покровом столичного региона и области. Так за прошедшие сутки высота снега в Клину уменьшилась сразу на 10 см (с 30 до 20 см). На Балчуге снега стало меньше на 9 см, сугробы уменьшились с 37 до 28 см. По данным метеорологических станций ВДНХ и Серпухова снег уступил позиции на 3 см и теперь здесь, соответственно, высота сугробов 33 и 31 см.



По предварительным прогнозам, такая аномально теплая погода, опережающая климатические нормы температуры воздуха на 8-12 градусов, сохранится, как минимум до конца января. А это прямой вызов зиме, так старательно пытавшейся создать внешние условия и украсить уличный "интерьер" снегом. / meteonovosti.ru /



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