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На юге Камчатки ветер не стихает

ИА "Метеоновости" / 12:57 Воскресенье, 24 января



Циклонические вихри тихоокеанского региона не обходят восточные регионы России стороной. Очередной циклон, с центром над Беринговым морем накрыл облачными и снежными полями южные и восточные регионы полуострова Камчатки.



24 января на мысе Лопатка при температуре воздуха -8..-6 градусов скорость северного ветра превышает на данный момент 20 м/с. В течение ближайшей недели синоптическая ситуация здесь не изменится. В тыл уходящему циклону войдет новый вихрь с Охотского моря, принеся с собой незначительное повышение температуры на 2-4 градуса, при этом порывистый ветер и осадки сохранятся, способствуя увеличению снежного покрова, который на данный момент здесь составляет 10 см.



Мыс Лопатка на территории России является одним из самых неблагоприятных мест по синоптическим условиям. На пограничном участке суши, между Охотским морем и Тихим океаном господствует ветреная и ненастная погода. Около 266 дней в году средняя скорость ветра здесь превышает 11 м/с, а максимальны ветра достигают ураганной силы до 40 м/с. Очередной максимум по скорости ветра в текущем месяце был зафиксирован на Мысе Лопатка неделю назад, 17 января: скорость ветра в течение 12 часов держалась в пределах 31-36 м/с. / meteonovosti.ru /



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