Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Тропический циклон "Элоиз" ослаб до депрессии
ИА "Метеоновости" / 13:35 Воскресенье, 24 января
В юго-западном индийскоокеанском бассейне сформировавшийся тропический циклон "Элоиз" 19 января 2021 года обрушился на северо-восток Мадагаскара проливными дождями с максимальной скоростью ветра 26 м/с.
23 января, пройдя Мозамбикский пролив, "Элоиз" усилился в порывах ветра до 41 м/с и накрыл своей мощью Мозамбик. Количество выпавших осадков достигло 200-300 мм, что привело к массовым наводнениям, реки вышли из берегов, и местным жителям пришлось эвакуироваться из своих домов. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, шторм затопил 134 дома и еще 56 разрушил, пострадали также около 100 школ, по предварительным данным 1 человек погиб.
24 января в 09-00 часов по московскому времени по данным Центра тропических циклонов Метео-Франции тропический циклон ослабел до стадии депрессии и движется на запад-юго-запад страны со скоростью 9 км/ч, при этом скорость в самом вихре составляет около 6 м/с. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения