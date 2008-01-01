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Тропический циклон "Элоиз" ослаб до депрессии


ИА "Метеоновости" / 13:35 Воскресенье, 24 января

  В юго-западном индийскоокеанском бассейне сформировавшийся тропический циклон "Элоиз" 19 января 2021 года обрушился на северо-восток Мадагаскара проливными дождями с максимальной скоростью ветра 26 м/с.

23 января, пройдя Мозамбикский пролив, "Элоиз" усилился в порывах ветра до 41 м/с и накрыл своей мощью Мозамбик. Количество выпавших осадков достигло 200-300 мм, что привело к массовым наводнениям, реки вышли из берегов, и местным жителям пришлось эвакуироваться из своих домов. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, шторм затопил 134 дома и еще 56 разрушил, пострадали также около 100 школ, по предварительным данным 1 человек погиб.



24 января в 09-00 часов по московскому времени по данным Центра тропических циклонов Метео-Франции тропический циклон ослабел до стадии депрессии и движется на запад-юго-запад страны со скоростью 9 км/ч, при этом скорость в самом вихре составляет около 6 м/с. / meteonovosti.ru /
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