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В горах Таджикистана ждут морозы до -50 градусов

ИА "Метеоновости" / 14:33 Воскресенье, 24 января



Арктическое вторжение в горный Таджикистан встретило активное сопротивление теплого южного воздуха, в результате чего, начиная с пятницы, 22 января, в регион пришли холода. Положительные температуры воздуха, которые еще неделю назад достигали 20 градусов и выше, под натиском холодного воздуха резко пошли на спад и на сегодняшний день по всей стране отмечаются их отрицательные значения. Непогода привнесла с собой метели, гололед и штормовые ветра. На дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Участки дорог Шугнанского и Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской автономной области оказались завалены снегом и были недоступны для жителей. Специалисты немедленно приступили к уборке. На данный момент трассы полностью расчищены.



По данным метеорологических станций в прошедшие сутки, 23 января, температура воздуха в -31 градус зафиксирована в высокогорном Мургабе на Памире, расположенном на высоте 3600 м от уровня моря, и по прогнозам специалистов это еще не предел.



В ближайшие два дня, 25 и 26 января, в Булункуле, расположенном так же в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана на высоте 3737 метра над уровнем моря, ночью прогнозируется рекордные -52..-50 градусов. В горах по-прежнему высока вероятность схода лавин.



На западе Горно-Бадахшанской автономной области 25 и 26 января от -22 до -14 градусов мороза. В долинных и предгорных районах в ночные часы -13..-10 градусов, днем от -6 до -1 градусов. / meteonovosti.ru /



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