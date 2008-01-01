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Три теплых дня подарит январь Забайкалью

ИА "Метеоновости" / 15:50 Воскресенье, 24 января



Почти весь месяц в Забайкалье погодой управлял антициклон с центром над Якутией. Погода стояла устойчиво морозная и без осадков. В Чите за текущие дни января выпало лишь 0,6 мм осадков, это 21% от нормы. Непогода обходила край стороной. Но под занавес недели, с 24 января, южный циклон, с центром над Монголией, все же сумел пробиться в регион. Его появление связано с массивным арктическим вторжением холодного воздуха в юго-восточные страны, за счет чего температурные контрасты увеличились, спровоцировав образования вихря .



Активизировавшись циклон, взял курс на восток, в результате чего уже сегодня, пришедшие в край снегопады, пополнили запас осадков на 1-5 мм, тем самым, способствовав увеличению сугробов . В Чите снежный покров увеличился на 1 см, достигнув в высоту 3 см. Температура воздуха повысилась до -10..-8 градусов, что весьма ощутимо, после царящих здесь в ночные часы 30-ти градусных морозов.



Продвигаясь на восток к границам Приморья, циклон подарит жителям Забайкалья три теплых снежных дня, при умеренном ветре до 5-10 м/с. Температурный фон до середины предстоящей недели будет сохранять значения, опережающие среднемесячные на 4-8 градусов.



Однако, уже в среду, 27 января, в тыловую часть уходящего на восток циклона вновь вольются холодные воздушные массы с севера, окутав регион морозными дымками. При этом, в последнюю пятидневку января, в ночные часы прогнозируется температура воздуха до -42..-37 градусов, да и днем холоднее прежнего: -28..-23 градуса. / meteonovosti.ru /



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