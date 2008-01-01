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Новости погоды


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В Москве установлен новый рекорд


ИА "Метеоновости" / 08:28 Понедельник, 25 января

  В 4 утра 25 января температура воздуха на ВДНХ достигла 3,8 градуса. А это значит, что пал прежний максимум для 25 января, который составлял 3,6 градуса и принадлежал 2002 году. В течение дня температура воздуха может меняться, окончательная цифра рекорда будет известна вечером.

А 25 января 2012 года станет самым теплым днем с начала текущей зимы. / meteonovosti.ru /
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