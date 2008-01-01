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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:52 Понедельник, 25 января



С началом новой недели существенных перемен в погоде не произойдет. Теплые и влажные воздушные массы облачного циклона продолжат удерживать температуру воздуха на повышенных значениях, весьма нехарактерных для январской погоды за весь период многолетних наблюдений.



Максимальная температура 25 января очень будут очень близка к экстремально высоким значениям 2002 года, когда был установлен тепловой рекорд при значениях +3.6 градусов, но все же хочется верить, что он так и останется непокорен.



Самым холодным днем 25 января при значении в -36.2 градуса выдался 79 лет назад, в 1942 году. Все январские "отрицательны" рекорды принадлежат прошлому и позапрошлому веку, а вот "положительные" в 20 случаях из 31 дня зафиксированы уже в нашем, 21-ом столетии.



Снежный покров в столице продолжает стремительно сокращаться, образуя на дорогах, тротуарах и улицах снежную кашу, лужи и гололедицу. Это в значительно меньших масштабах, но повторяет прошлый 2020 год, когда при высоте снега в 3 см, среднесуточная температура воздуха (+1.3 градуса), способствовала так же его интенсивному таянию. Максимально воздух прогрелся год назад до +2.3 градусов. / meteonovosti.ru /



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