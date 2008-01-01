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Новости погоды


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В Санкт-Петербурге тепло и сыро


ИА "Метеоновости" / 09:54 Понедельник, 25 января

  В конце минувшей недели в Санкт-Петербурге резко и существенно потеплело. Еще в пятницу, 22 января, температура перешла в красный сектор шкалы, а прошедшие выходные дни стали самыми теплыми днями января, с максимальной температурой +2,5..+2,8. Оттепельная погода сопровождалась частыми осадками в виде моросящего дождя, временами - мокрого снега. Снежный покров начал быстро "терять высоту" и собираться в большие лужи талой воды.

Из-за резкого потепления значительно ухудшилось состояния льда на Невской губе и в Финском заливе. Утром 24 января на территории Комплекса защитных сооружений Петербурга оторвало льдину с двумя рыбаками. Утром была проведена успешная спасательная операция с участием сотрудников МЧС. Горожанам напоминают, что в условиях оттепели непрочный лед акватории опасен и может оторваться из-за сильного течения.

В первой половине рабочей недели погода останется сырой и теплой, с осадками в виде мороси и дождя, в середине недели мокрого снега. Ветер юго-восточной четверти, от слабого до умеренного. Столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до +3 градусов, на дорогах местами гололедица. Во второй половине недели ожидается понижение температуры. Погода станет умеренно морозной, пройдут осадки в виде снега. / meteonovosti.ru /
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