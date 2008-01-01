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В Швейцарии опасность схода лавин остается высокой

ИА "Метеоновости" / 09:57 Понедельник, 25 января



Ночью 25 января на северном склоне Альп и в Нижнем Вале, где находится популярный курорт Санкт-Мориц, начался снегопад, который продлится до вторника. Опасность схода лавин в данном регионе увеличится. На южном склоне ожидается солнечная погода без осадков.



На территории всего кантона Вале установлен оранжевый уровень опасности лавины. Отдыхающим необходимо планировать маршрут спуска на основе лавинных бюллетеней, избегать крутых склонов, не подниматься на высоту, объявленную опасной на курорте, и не покидать официальные трассы.



В субботу, 23 января, в городе Ненда, сердце горнолыжной зоны Четыре Долины в Вале, с высоты 2700 метров сошла большая лавина. В результате данного инцидента пострадали 2 человека, находившиеся за пределами трассы. На данный момент опасной зоной схода лавин в регионе названы склоны на высоте от 1800 до 2200 метров. / meteonovosti.ru /



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