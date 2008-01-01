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Лесные пожары в Южной Австралии

ИА "Метеоновости" / 10:02 Понедельник, 25 января



Лесные пожары в регионе Аделаидские холмы угрожают местным жителям. В штате Южная Австралия объявлена чрезвычайная ситуация, спровоцированная резким повышением температуры воздуха.



Представители службы пожарной охраны настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона не покидать дома и отели. Им не будет предоставлена возможность уехать из штата, поскольку передвижение по местным дорогам небезопасно. Пожарным не удается сдерживать пламя и остановить его распространение. Огонь приближается к заповеднику Скотт-Крик на северо-востоке от Аделаидских холмов.



Природные пожары начались из-за чрезвычайно жаркой и засушливой погоды, наступившей в Южной Австралии на прошлой неделе. Температура воздуха на большей части территории превышала +35 градусов.



По информации синоптиков, 25 января во второй половине дня в Аделаиде, самом большом городе штата, ожидаются осадки в виде грозовых дождей, которые лишь немного улучшат ситуацию. / meteonovosti.ru /



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