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Дальний Восток: и морозы, и снегопады

ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 25 января



Глубокий циклон вот уже несколько дней кружит над Беринговым морем и остается виновником крайне неблагоприятной погоды в Камчатском крае. В большей степени его влияние распространяется на южные районы полуострова. В минувшее воскресенье он продолжал засыпать Камчатку снегом, на юге выпало до 26 мм осадков, при ветре штормовой силы сохранялись метели. Ветреная погода с метелями отмечалась и на восточном побережье Чукотского автономного округа. В ближайшие дни циклон продолжит углубляться и, несмотря на то, что центр вихря продолжает кружить над просторами Берингова моря, неблагоприятная погода на восточном побережье Чукотки и в Камчатском крае сохранится.



Еще один циклон, не менее активный, смещался вдоль Амура, и его влияние сказалось на погоде Забайкальского края, преимущественно в восточных районах, где также шел сильный снег. Этот вихрь движется в западно-восточном направлении и уже во вторник принесет снегопады и метели на юг Амурской области, в Хабаровский край и Еврейскую автономную область. Ненастная зона охватит и Приморье, где пройдут сильные осадки и усилится ветер.



В то же время в Якутии сохраняются морозный туман с ухудшением видимости до 50 метров и аномально холодная погода. На большей части территории в ночные часы температура понижалась ниже -50 градусов, а самой низкой она была в Якутске, до -55 градусов. / meteonovosti.ru /



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