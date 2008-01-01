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В средней полосе России установилось аномальное тепло

ИА "Метеоновости" / 10:23 Понедельник, 25 января



Очаг аномального тепла охватывает центральные области Европейской России и Среднее Поволжье. Температура воздуха в настоящее время превышает в этих районах средние показатели на 12 градусов и больше соответствует мартовской, чем январской. Экстремальное тепло на европейской территории обязано атлантическому циклону. Именно в его системе с южными ветрами поступает очень теплый воздух Средиземноморья. Уже в воскресенье максимальная температура в Москве была близка к рекорду, а в ряде городов Центрального округа и Поволжья она достигла заветной планки и даже преодолела ее.



Рекордные значения обновлены в южной половине округа. В Тамбове новый суточный максимум для 24 января составляет теперь +2.4, в Смоленске +3.2, в Орле +3.3, в Брянске +4.1 градуса. Аналогичное тепло отмечалось в этих городах в 2002 году, а в Брянске подобного тепла не случалось с 1936 года.



Не отстали от центральных областей и города Приволжского округа.В Пензе 24 января температура повысилась до +2.4, оставив позади рекорд 2002 года со значением +1.7 градуса.



И это далеко не полный список городов-рекордсменов. / meteonovosti.ru /



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