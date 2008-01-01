

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снег в Москве убывает

ИА "Метеоновости" / 11:57 Понедельник, 25 января



В выходные дни Москва оказалась в теплом секторе циклона. Средняя суточная температура воздуха была положительной, наблюдался сильный туман, что привело к таянию снега. Только за сутки высота снежного покрова в городе уменьшилась на 1-5 см. Наибольшая убыль высоты снежного покрова отмечалась в Северо-восточном округе и на территории Новой Москвы, меньше снега подтаяло в Южном и Юго-западном округе.



В понедельник таяние снега продолжится, и высота снежного покрова к утру 26 января окажется меньше нормы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



