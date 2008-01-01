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Новости погоды


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Оттепель в Москве сменит снег и морозец


ИА "Метеоновости" / 12:15 Понедельник, 25 января

  В самом холодном месяце года температура в Москве установила рекорд тепла. Перелом в погоде произошел ровно неделю назад и тепло с каждым днем только прибывает. И московская погода продолжает удивлять москвичей своими контрастами. Ненадолго укутавшись в шубы, они вновь достали резиновые сапоги, но теплую одежду убирать рановато. Уже к завершению недели, а значит и месяца, морозная погода в столицу вернется.

В первой половине недели погода в Москве и Подмосковье останется во власти атмосферных фронтов атлантического циклона. Сам циклон в столицу не придет, он продолжит кружить над северо-западными районами, но атмосферные фронты один за другим будут пересекать столичный регион. К середине недели на помощь Атлантике выйдет южный циклон, что также сохранит теплую погоду.

Во вторник и среду, 26 и 27 января, ожидается преобладание пасмурной погоды с осадками и порывистым ветром. Под утро образуется туман, а на дорогах - гололедица. Температура в течение суток будет мало меняться, оставаясь во вторник в пределах от -3 до +2, в среду, от -4 до +1 градуса.

В четверг, 28 января, время от времени будет кружить снег, ночью подморозит до 0..-5 градусов, а днем температура сохранит отрицательные значения: в Москве 0..-2, по области до -5 градусов.

В пятницу, 29 января, температура существенно не изменится и в течение суток составит от 0 до -5 градусов. Погода облачная с небольшим снегом.

В субботу, 30 января, - дальнейшее понижение температуры: ночью до -5..-10, днем от 2 до 7 мороза. Небольшой снег сохранится.

В воскресенье, 31 января, морозы продолжат усиливаться, но среднесуточная температура еще останется выше нормы на 4-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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