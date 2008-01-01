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Казахские рекорды тепла и холода
ИА "Метеоновости" / 13:27 Понедельник, 25 января
Сибирский антициклон заморозил не только жителей юга Сибири, но и соседний Казахстан. Особенно суровым выдался центральный месяц зимы на севере Республики. Уже с первых дней морозы усилились до -30..-35 градусов. А их ослабление отмечалось лишь в отдельные дни текущего месяца. В прошедшие выходные очередная порция сибирского холода захлестнула Казахстан. На крайнем севере Республики, в Северо-Казахстанской области, ночная температура вновь понизилась ниже -30 градусов, а в селе Кишкенеколь достигла отметки в -38 градусов, что стало новым суточным рекордом, предыдущий рекорд, -35 градусов, удерживался с 1977 года.
Но не везде погода испытывает казахов морозами. На крайнем западе Республики, напротив, аномально теплая погода. Среднесуточная температура превышает норму на 8-10 градусов, а в городе Уральск ее максимальное значение даже установила рекорд тепла, повысившись до +2.0 градусов и оставив предыдущий рекорд, +1.7, в 2007 году. / meteonovosti.ru /
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