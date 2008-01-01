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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 07:29 Вторник, 26 января

  Предстоящим днем Москва и область окажутся в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12-15 м/с. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Аномально высокая температура воздуха, колебания атмосферного давления, высокая влажность и сниженное содержание кислорода в приземном слое воздуха могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, прежде всего у людей с хроническими недугами, перенесших острые заболевания, ослабленных и с синдромом хронической усталости. Даже вполне здоровые и молодые люди могут отреагировать ухудшением настроения, снижением работоспособности и нарушением сна на такую некомфортную погоду.

Лицам, которые страдают острыми сосудистыми нарушениями, хронической кислородной недостаточностью, гипертоникам и гипотоникам, рекомендуется строго соблюдать назначенные врачом схемы лечебно-профилактических мероприятий, расширить (если нет противопоказаний и позволяет общее состояние здоровья) двигательную активность, прогулки и дыхательные упражнения на свежем воздухе.

Геомагнитный фон 26 января прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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