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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:56 Вторник, 26 января



Московская погода сохраняет аномальное тепло. Вот и сегодня днем температура в городе повысится до оттепели. Аналогичное тепло в эти дни отмечалось в Москве в прошлом и в 2002 годах. Но такое тепло, какое случилось в этот день в 1882 году, стало рекордом, непреодолимым по сегодняшний день. Максимальная температура составила +5 градусов.



Сильные морозы в это время отмечались более ста лет тому назад. А январь 1892 года выдался на редкость суровым. В ночь на 26 января морозы усилились до -35.8 градусов и эта планка до сих пор непреодолима. В 1956 и 1994 годах году высота московских сугробов выросла до 57 см, что также является рекордом для московской погоды. / meteonovosti.ru /



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