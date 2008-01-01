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Крым оказался на пути циклонов

ИА "Метеоновости" / 10:10 Вторник, 26 января



После крещенских морозов и снегопадов Крым проходит реабилитацию теплом - с южными ветрами на полуостров пришла весенняя погода. В понедельник, 25 января, температура в Симферополе повысилась до +16.0, повторив абсолютный максимум этого дня, установленный в 2009 году. Средняя суточная температура оказалась выше нормы на добрый десяток градусов. Спокойствие нарушал теплый, но сильный южный ветер, в столице Тавриды зафиксированы порывы 15 м/с.



Сильный ветер и дожди принес переместившийся на Беларусь балканский циклон. Еще и сегодня порывы ветра на южном берегу полуострова могут достигать 15-20 м/с. В середине недели Крым окажется под влиянием очередного "южанина", а значит - снова сильный порывистый ветер южных направлений, дожди, но всё ещё очень тепло, днем до +10..+15. В конце рабочей недели с переходом ветра на западные румбы ожидается существенное похолодание, осадки могут переходить в снег, ночью местами возможны слабые заморозки. / meteonovosti.ru /



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