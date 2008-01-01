

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Возвращение зимы в Польшу

ИА "Метеоновости" / 11:26 Вторник, 26 января



В ближайшие дни на Польшу обрушатся снегопады и метели. Причиной ненастья станет компактный циклон над югом Балтики.



В восточных регионах температура воздуха понизится до -10 градусов, ожидаются обильные осадки. К четвергу, 28 января, в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши высота снежного покрова может достигнуть 35 см. Снегопады ожидаются и в Подляском, Люблинском и Малопольском воеводствах.



Синоптики предвидят возможное обледенение дорог по всей территории страны, кроме ее юго-западной части. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



