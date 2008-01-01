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Новости погоды


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Возвращение зимы в Польшу


ИА "Метеоновости" / 11:26 Вторник, 26 января

  В ближайшие дни на Польшу обрушатся снегопады и метели. Причиной ненастья станет компактный циклон над югом Балтики.

В восточных регионах температура воздуха понизится до -10 градусов, ожидаются обильные осадки. К четвергу, 28 января, в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши высота снежного покрова может достигнуть 35 см. Снегопады ожидаются и в Подляском, Люблинском и Малопольском воеводствах.

Синоптики предвидят возможное обледенение дорог по всей территории страны, кроме ее юго-западной части. / meteonovosti.ru /
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