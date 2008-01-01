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Новости погоды
Снежный шторм в Чикаго
ИА "Метеоновости" / 11:44 Вторник, 26 января
Вчера, 25 января, Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о приближении снежного циклона в штате Иллинойс с выпадением рекордного для этой зимы количества осадков.
Утром 26 января в Чикаго продолжается сильный снег, скорость ветра достигает 15м/с. Шторм утихнет только к вечеру. Власти города призывают жителей воздержаться от поездок, оставаться дома и по возможности защитить личные транспортные средства от непогоды.
Ожидаемая высота снежного покрова в округах Ду-Пейдж, Лейк, Кук и вблизи озера Мичиган - 12-20 см.
В ближайшие 2 дня регион окажется в тыловой части циклона, при северном ветре температура в среду понизится в среду до -5..-10 градусов, в четверг до -12..-15 градусов. Снежный покров сохранится. / meteonovosti.ru /
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