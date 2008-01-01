

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Европейской России погода снова портится

ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 26 января



Зима в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах отличается непростым характером. Снега бывает мало, в основном, идет дождь. Но и сильные ветры - частые гости на юге, особенно зимой. Но нынешняя зима даже южанам подарила настоящую снежную сказку. Снега выпало настолько много, что хватило не только в снежки поиграть, но и всерьез задуматься о его уборке. Разве что в горах снега по-прежнему много. И вновь погода преподносит сюрприз. В теплом секторе циклона с центром над Украиной оказывается не только Центральный район, но также южные области и республики Северного Кавказа. Температура воздуха здесь превысила привычные значения на 5-7 градусов, но рекордов в этот раз не было. И если на юге региона погода во власти антициклона, то на северо-западе ощущается влияние циклонического вихря. Из-за разницы давления между двумя атмосферными образованиями на Черноморском побережье 25 и ночью 26 января дул порывистый ветер, достигая скорости 22 м/с.



26 и 27 января влияние циклона в регионе усилится. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, 27 и 28 января в Краснодарском крае местами сильные осадки. На побережье ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. В горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1500 метров лавиноопасно. Лавинная опасность есть и в горах Северного Кавказа выше 2000 метров. Ветер здесь еще сильнее, до 20-25 м/с, местами до 28 м/с. Сильные осадки ожидаются в Северной Осетии 28 января. Температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы на 6-8 градусов. Небольшое понижение температуры ожидается ближе к концу рабочей недели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



