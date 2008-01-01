Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
26 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Лютые морозы в Сибири и на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 13:34 Вторник, 26 января

  Обширный антициклон занял как Сибирь, так и континентальные районы Дальнего Востока. Температура во владениях атмосферного гиганта ниже климатической нормы на 6-8 градусов. Так, в ночные часы 26 января в Ямало-Ненецком округе воздух остыл до -49 градусов, в центральных районах Красноярского края до -50, а на Таймыре и до -50 градусов. Трещат морозы и в Якутии. Но если жителей северо-востока Республики Саха такими холодами не удивить, то на юге морозы до -50 градусов в диковинку. Так, 25 января в Ленске термометры показали -50,2 градуса. В прошлом остался рекорд 1969 года, -48,9 градуса. 26 и 27 января морозы задержатся в Якутии и в Сибири, местами ожидается мороз до -55 градусов. В Ямало-Ненецком округе похолодает еще на несколько градусов, температура воздуха окажется ниже нормы на 15-17 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+1
Ср.
27 янв.
0
Чт.
28 янв.
+1
Пт.
29 янв.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Гаруя		 -56
Верхоянск

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Амбикапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100