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Лютые морозы в Сибири и на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 13:34 Вторник, 26 января
Обширный антициклон занял как Сибирь, так и континентальные районы Дальнего Востока. Температура во владениях атмосферного гиганта ниже климатической нормы на 6-8 градусов. Так, в ночные часы 26 января в Ямало-Ненецком округе воздух остыл до -49 градусов, в центральных районах Красноярского края до -50, а на Таймыре и до -50 градусов. Трещат морозы и в Якутии. Но если жителей северо-востока Республики Саха такими холодами не удивить, то на юге морозы до -50 градусов в диковинку. Так, 25 января в Ленске термометры показали -50,2 градуса. В прошлом остался рекорд 1969 года, -48,9 градуса. 26 и 27 января морозы задержатся в Якутии и в Сибири, местами ожидается мороз до -55 градусов. В Ямало-Ненецком округе похолодает еще на несколько градусов, температура воздуха окажется ниже нормы на 15-17 градусов. / meteonovosti.ru /
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