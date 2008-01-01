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Новости погоды


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Оттепель и новые рекорды температуры в Средней полосе


ИА "Метеоновости" / 14:14 Вторник, 26 января

  В Центральном районе продолжается оттепель. Сильные морозы сменились небывалым теплом. И если неделей ранее температура воздуха в средней полосе европейской России была заметно ниже климатической нормы, то сейчас опережает график на почти два месяца, и больше соответствует концу марта. Теплый воздух принесли два циклона: один с Атлантики, другой со Средиземноморья. Сугробы начали активно таять, снег сменился дождем, температура заметно повысилась. И снова пришлось вносить изменения в климатический справочник. 25 января в Брянске и в Сухиничах воздух прогрелся до +4 градусов, в Нижнем Новгороде и в Переславле-Залесском до +2,8 градуса, в Рославле термометры показали +4,7 градуса. В Смоленске +3,6. Список рекордов далеко не полон, также многочисленные рекорды температуры были отмечены на Украине и в Белоруссии. Еще пару дней продержится аномально теплая погода, а уже к выходным вновь похолодает, температура станет отрицательной, даже в дневные часы, но по-прежнему останется выше нормы, только уже не на 10-12, а на 4-6 градусов. Очаг тепла сместится в Поволжье. / meteonovosti.ru /
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