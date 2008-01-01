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Ураганный ветер идет на Чукотку
ИА "Метеоновости" / 14:40 Вторник, 26 января
Обширный антициклон, поддерживающий морозную погоду в Якутии, распространяет влияние и на Чукотку, где температура воздуха ниже климатической нормы, а облаков и осадков мало. Но на побережье Берингова моря в погоду активно вмешивается циклонический вихрь. Именно с этим циклоном и были связаны метели. 25 и ночью 26 января на севере Камчатского края и на побережье Чукотки ветер в порывах усиливался до штормовых значений, 27-32 м/с, при порывистом ветре поднимались метели. 27 и 28 января ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. На Чукотке сохранится влияние антициклона, а циклон с центром над Беринговым морем углубится за счет слияния с еще одним циклоном. В результате на Чукотке, преимущественно в восточной половине, пройдет снег, местами сильный, при порывистом ветре разыграются метели. Ветер в порывах достигнет ураганных значений, 29-34 м/с. / meteonovosti.ru /
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