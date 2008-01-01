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Новости погоды


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О погоде в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 07:45 Среда, 27 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Погода в Москве и Московской области сохранится не характерная для января - температура близкая к нулю, с осадками и ветром, высокой влажностью и неустойчивым атмосферным давлением на пониженном фоне, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы. Такие погодные условия остаются неблагоприятными для метеозависимых людей независимо от имеющихся недугов. Общая слабость, головные боли, боли в области сердца, внезапное повышение или понижение артериального давления, симптомы обострения болезней суставов, затрудненное дыхание, одышка и чувство "нехватки" воздуха у людей с дыхательной и кислородной недостаточностью. Быстрая утомляемость, снижение умственной и физической работоспособности, проявления психологического дискомфорта могут отмечаться даже у практически здоровых людей. Стоит уделить внимание нормализации отдыха, больше бывать на свежем воздухе, принимать поливитамины, адаптогены и седативные препараты растительного происхождения.

Геомагнитный фон 27 января ожидается спокойный / meteonovosti.ru /
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