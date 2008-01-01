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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 08:39 Среда, 27 января
В Москве и области сохраняется аномально теплая погода. И ночью, и днем около нуля градусов, что выше климатической нормы почти на 10 градусов. Но до абсолютного рекорда температуры еще далеко. +3 градуса показали термометры 27 января 1914 года. А более ста лет назад московскую землю сковали морозы, 27 января 1892 года воздух остыл до -41,9 градуса. Да и в целом, январь того года выдался суровым.
В прошлом, 2020 году, было теплее обычного на 9,5 градуса. Температура воздуха в течение суток менялась незначительно, около нуля градусов. Прошел снег, количество выпавших осадков составило 2 мм, снежный покров вновь образовался на улицах города. / meteonovosti.ru /
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