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Дожди и наводнения в Швейцарии

ИА "Метеоновости" / 08:42 Среда, 27 января



На прошлой неделе в Швейцарии к радости всех любителей зимних видов спорта прошли сильные снегопады. Однако уже в среду, 27 января, на страну обрушатся проливные дожди, что может привести к наводнениям в некоторых регионах.



С приходом теплого атмосферного фронта в кантоне Юра, Альпах и Предальпах к вечеру среды температура поднимется на 5-7 градусов, что приведет к таянию снега. На склонах высотой более 1500 метров возрастет опасность схода лавин.



28 и 29 января скорость ветра в данных регионах достигнет 30м/с,сумма осадков может составить около 120 мм. Прогнозы синоптиков неутешительны - из-за дождей, которые продлятся до начала февраля, реки в указанных регионах выйдут из берегов. / meteonovosti.ru /



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