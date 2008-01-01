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Южный циклон обрушился на Беларусь

ИА "Метеоновости" / 09:20 Среда, 27 января



Во вторник, 26 января, в Белоруссии действовало предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на ближайшие дни. Южный циклон, которому западные метеорологи присвоили имя "Ларс", принес в страну сильные осадки, гололедные явления, ветер и метель.



Самыми пострадавшими регионами страны оказались БресЮжный циклон обрушился на Беларусьтская иГродненская область. Местами за сутки в виде снега выпало более 20 мм осадков. В Минске за 9 часов высота снежного покрова увеличилась на 6 см. Порывы ветра в Гомеле достигали 19м/с, отложения мокрого снега составили 34мм. Из-за сильных снегопадов в данных регионах нарушено дорожное движение, участились случаи сбоя электроснабжения, из-за упавших деревьев пострадали транспортные средства.



В среду, 27 января, влияние циклона сохранится. При облачности временами станут приниматься осадки (в основном снег, мокрый снег). В отдельных районах налипание мокрого снега. Местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого. / meteonovosti.ru /



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