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Новости погоды


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Рекордное тепло в Приволжcком округе


ИА "Метеоновости" / 09:48 Среда, 27 января

  Мощная волна средиземноморского тепла накрыла Приволжье и принесла резкий рост температуры и целый каскад новых климатических рекордов. 25 января новые абсолютные максимумы для этого дня были установлены в Кирове (+1,5), Ульяновске (+2,6), Нижнем Новгороде (+2,8), Ижевске (+1,8), Йошкар-Оле (+2,7) и других городах округа. Положительная аномалия температуры достигала 9-12 градусов.

Часть предыдущих рекордов принадлежит этому тысячелетию, однако есть и рекорды-старожилы: в Кирове прежний экстремум (+1,1) не сдавался с 1959 года, Ульяновский рекорд (+2,2) удерживал пьедестал с 1956 года, то есть 65 лет.

Над сильно заснеженной территорией воздух из субтропиков заметно остыл - в прошедшие сутки новые рекорды зафиксированы в Кирове (+1,5) и Чердыни (+0,4). В конце недели погода в округе станет неоднородной: местами даже днем подморозит до -6..-9, местами сохранится температура около нуля. Пройдут осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, местами с метелью, в некоторых районах возможен гололед. / meteonovosti.ru /
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