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Новости погоды


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И рекордные осадки в Белоруссии


ИА "Метеоновости" / 10:08 Среда, 27 января

  За сутки 26 января на территории станы выпало рекордное количество осадков. Так в Минске суточное количество осадков достигло 32 мм, что стало новым рекордом. До этого рекордным для 26 января было 17,4 мм в далеком 1911 году. 22 мм за сутки 26 января выпало в Васильевичах, что тоже стало новым рекордом. Прежний, с количеством осадков 15 мм остался в 2004 и 2019 году.

В итоге последнего снегопада месячная норма осадков по стране превысила норму, в Минск выпало 96 мм, что составляет более двух месячных норм. / meteonovosti.ru /
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