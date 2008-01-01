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Новости погоды
В Москве сильный ветер
ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 27 января
27 января столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления, что привело к усилению ветра. В 9 утра до 15м/с усиливался в порывах ветер в Северо-восточном округе столицы, и на территории Новой Москвы. 14м/с были порывы в Западном округе Москвы.
В течение дня ветреная погода в столице сохранится. / meteonovosti.ru /
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