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В Москве сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 27 января



27 января столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления, что привело к усилению ветра. В 9 утра до 15м/с усиливался в порывах ветер в Северо-восточном округе столицы, и на территории Новой Москвы. 14м/с были порывы в Западном округе Москвы.



В течение дня ветреная погода в столице сохранится. / meteonovosti.ru /



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