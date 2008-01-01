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На Москву надвигается очередной снегопад

ИА "Метеоновости" / 12:12 Среда, 27 января



Атмосферное фронты активного южного циклона намереваются вновь засыпать Москву снегом. Сложные погодные условия ожидают столицу с утра 28 января и продолжатся до конца суток 29 января.



При температуре воздуха в Москве 0..-2 градуса осадки будут приниматься в виде снега и мокрого снега. За процесс может выпасть до четверти месячной нормы осадков, прирост свежевыпавшего снега прогнозируется 5-10 см. / meteonovosti.ru /



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