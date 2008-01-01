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Неспокойная погода в Европе

ИА "Метеоновости" / 12:18 Среда, 27 января



Погода в Европе меняется стремительно. То циклон принесет сильные осадки, то антициклон порадует солнечной погодой. Температура воздуха тоже преподносит сюрпризы: небывалое тепло вдруг сменяется морозами. Не стал исключением и минувший день, 26 января. Циклонический вихрь с Атлантики стремительно пронесся над Центральной Европой, а уже 27 января власть над погодой перешла к антициклону. Зато в странах Скандинавии и в Восточной Европе по-прежнему хозяйничают циклоны и их атмосферные фронты. Погода здесь сохраняется теплая, но ветреная, да и осадки не прекращаются. 26 января сильные дожди прошли в Португалии, выпало до 24 мм небесной влаги, ветер в порывах усиливался до 22 м/с. В Испании тоже было дождливо, в горных районах прошел мокрый снег, выпало до 37 мм осадков. Наибольшее количество дождя досталось Греции: до 69 мм осадков выпало за неполные сутки. Ветер тоже бушевал нешуточный, до 20-25 м/с в порывах. В Австрии ветер в горах усиливался до 27-32 м/с. А на побережье Норвегии разразился настоящий ураган, ветер в порывах достигал 40-45 м/с. При таком ветре высота волн может превышать 10-15 м, что может быть очень опасно для судоходства.



27 января погода снова изменится. На Пиренейском полуострове установится антициклон, облаков и осадков будет мало, стихнет и ветер. Атмосферные фронты испортят погоду в Германии, во Франции и в Италии, здесь пройдут осадки, усилится ветер. К берегам Норвегии приблизится очередной циклон, осадков и ветра избежать не получится. А на юго-востоке Европы небольшой циклон поддержит дождливую, но очень теплую погоду. / meteonovosti.ru /



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