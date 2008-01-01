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Новости погоды


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Циклон принес снегопады на Кольский полуостров


ИА "Метеоновости" / 12:36 Среда, 27 января

  Погодные условия на северо-западе Европейской России определяет обширный двуцентровой циклон. Один его центр расположился над Белоруссией, второй занял Норвежское моря. Одна фронтальная зона легла вдоль арктического побережья, а вторая вытянулась от севера Скандинавии до южных районов Белоруссии. И снова в регионе сильные снегопады и метели. Температура воздуха заметно выше климатической нормы, но из-за ветра этого не ощущается. 26 и ночью 27 января сильные снегопады обрушились на Кольский полуостров. Выпало до 11 мм осадков. После столь обильного снегопада высота сугробов увеличивается, в среднем, на 11 см. Сильный снег сопровождался порывистым ветром, до 21 м/с, разыгралась метель. Сильный снег прошел также в Карелии и в Республике Коми, но здесь его было не так много, около 7 мм в пересчете на воду. А в Ненецком округе мели метели при ветре до 22 м/с в порывах, прошел снег. В ближайшие дни на северо-западе европейской России ожидается ненастная и ветреная погода, в Ненецком округе существенно похолодает. / meteonovosti.ru /
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