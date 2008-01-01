

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальний Восток во власти циклонов

ИА "Метеоновости" / 13:52 Среда, 27 января



Циклонические вихри заняли Дальневосточный регион. Один подобрался с юга и испортил погоду в Приморье и на островах. Другой кружит над акваторией Берингова моря и оказывает влияние на Чукотку и Камчатку. 26 и ночью 27 января это циклон посыпал снегом Камчатку, выпало до 27 мм осадков в пересчете на воду. Это соответствует 27 см снега - именно на столько увеличивается снежный покров. Ветер в порывах достигал ураганных значений, 34 м/с. На Чукотке и на Сахалине осадков было мало, зато ветер усиливался до 20-25 м/с. Во владениях южного циклона оказались Приморье и южные районы Хабаровского края. На юге Хабаровского края выпало до 11 мм осадков в виде снега. Основной удар стихии пришелся на Приморье. Порывы ветра достигали 26 м/с, прошел очень сильный снег, выпало до 38 мм влаги. Сильный снег заметно осложнил жизнь автолюбителям и коммунальным службам. И погодные условия в Приморье продолжают портиться. 28 января на смену циклону придет антициклон. Но на востоке Приморья влияние циклона всё еще сильно. Пройдет снег, ветер в порывах усилится до 25-30 м/с, на побережье до ураганного, 33-38 м/с. Температура воздуха резко понизится. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



