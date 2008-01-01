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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 08:15 Четверг, 28 января

  Погоду в Московском регионе будет определять теплый атмосферный фронт южного циклона. При сплошной облачности станет приниматься снег, мокрый снег. Условия для гололедицы, образование сосулек. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, местами +1, в Подмосковье 0..-5 градусов. Ветер южный 5-10м/с. Давление составит 740 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 85%.

В столичный регион постепенно возвращается слабо морозная погода. атмосферное давление останется пониженным, содержание кислорода в воздухе немного подрастет. Для большинства практически здоровых людей это вполне комфортные погодные условия. Для лиц с различными недугами, которые осложнены повышенной метеочувствительностью, такие внешние условия могут оказывать дополнительную нагрузку на организм и проявляться различными симптомами недомогания - утомляемостью, головными или суставными болями, "скачками" артериального давления, одышкой или развитием приступов бронхоспазма. Следует своевременно принимать назначенные врачом лекарства и выполнять рекомендованные профилактические мероприятия. / meteonovosti.ru /
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