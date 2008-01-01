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Новости погоды


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Лютые морозы на юге Сибири сменятся сильными снегопадами


ИА "Метеоновости" / 08:35 Четверг, 28 января

  До недавнего времени сибирскому антициклону удавалось поддерживать аномально холодную погоду на большей части территории Сибири. Температура воздуха была ниже привычных значений на 8-10 градусов, поступали данные об отрицательных температурных рекордах, особенно с юга Сибири. Но уже сегодня, 28 января, синоптическая ситуация меняется. Снег, начавшийся в Ханты-Мансийском округе, продолжается, 29 января ожидается его усиление. Снегопадами и метелями сменятся аномальные холода на юге Сибири. 28 января морозы ослабеют, скажется влияние циклона с запада. Но начнется снег, в отдельных ожидаются сильные снегопады. При порывистом ветре до 23-28 м/с разыграются метели. Морозы задержатся лишь в Эвенкии и на Таймыре, температура воздуха здесь до -45..-50 градусов, но всё равно немного выше, чем накануне. Снегопады и метели тоже не обойдут северные районы стороной, но такими сильными, как на юге, не будут. / meteonovosti.ru /
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