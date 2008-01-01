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Приморье атакует штормовой циклон

ИА "Метеоновости" / 09:23 Четверг, 28 января



Непростая неделя выдалась в Приморье. В начале недели край оказался в зоне влияния активного атмосферного фронта. Прошли сильные осадки в виде снега и мокрого снега, на юге - дождя. Местами выпало до полутора месячных норм влаги, в Тернейском районе - более двух месячных норм. Отмечались гололедные явления, ветер усиливался до 20-24 м/с. После прохождения фронта ударил крепкий мороз, местами до -22..-27, в горных районах - за -30.



На 28-29 января объявлено штормовое предупреждение. Резкое ухудшение погоды принесет активный углубляющийся циклон с Желтого моря. На большей территории края ожидается сильный снег, на юге и востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее. Общее количество выпавших осадков может составить 1-1,5 месячной нормы. Ожидается усиление ветра: в континентальной части до 15-29 м/с, на побережье 25-30 м/с, во Владивостоке и на мысах возможен ветер ураганной силы до 35-38 м/с. На дорогах гололедица, снежный накат, заносы.



29 января в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн - 4 метра, интенсивный взлом припая, днем 29 января в открытой части моря высота волны 6 метров. В северной половине Японского моря прогнозируется очень быстрое обледенение судов. / meteonovosti.ru /



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